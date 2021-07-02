بعد 4 أيام.. انتشال جثتي طفلين شقيقين من ترعة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

عثر أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية على طفلين شقيقين، غارقين بترعة في القرية، بعد تغيبهما عن المنزل 4 أيام.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد مصرع عبد المهيمن محمد أحمد، ٧ سنوات، وشقيقه عمران ٥ سنوات، متأثرين باسفكيسا الغرق بترعة مارة بقرية هربيط مركز أبو كبير.

تبين من تحريات المباحث أن الشقيقين تغيبا بعد أن خرجا من منزلهما متوجهين لحضانة رياض أطفال بالقرية، وبعد بحث استمر ٤ أيام طفت الجثتان على سطح مياه الترعة، وتم انتشالهما ونقلهما للمستشفي المركزي لتحديد سبب الوفاة.