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بعد 4 أيام.. انتشال جثتي طفلين شقيقين من ترعة في الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

عثر أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية على طفلين شقيقين، غارقين بترعة في القرية، بعد تغيبهما عن المنزل 4 أيام.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد مصرع عبد المهيمن محمد أحمد، ٧ سنوات، وشقيقه عمران ٥ سنوات، متأثرين باسفكيسا الغرق بترعة مارة بقرية هربيط مركز أبو كبير.
تبين من تحريات المباحث أن الشقيقين تغيبا بعد أن خرجا من منزلهما متوجهين لحضانة رياض أطفال بالقرية، وبعد بحث استمر ٤ أيام طفت الجثتان على سطح مياه الترعة، وتم انتشالهما ونقلهما للمستشفي المركزي لتحديد سبب الوفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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