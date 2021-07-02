بعدما قفزت 5 جنيهات أمس.. كيف تغيرت أسعار الذهب اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب الانخفاض في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما قفز سعر الجرام 5 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم جنيها مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"الخليج 365"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 777 جنيها، مقابل 778 جنيهًا أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب 6216 جنيهًا.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف الفدرالي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش.