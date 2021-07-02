الهند تسجل أكثر من 400 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الهند 400 ألف اليوم الجمعة، ما يجعلها الدولة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، التي تتجاوز المنعطف المروع للفيروس.

وتم الإبلاغ عن نصف الوفيات، خلال الموجة الثانية الفتاكة، التي بلغت ذروتها في أبريل ومايو الماضيين، وشكلت ضغطاً كبيراً على أنظمتها للرعاية الصحية ومحارق الجثث.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت وزارة الصحة 853 حالة وفاة، متعلقة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 400 ألف و312 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 46 ألفا و600 حالة إصابة جديدة، خلال نفس الفترة، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة، إلى حوالي 30.4 مليون حالة.