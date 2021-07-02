بوتين: روسيا وبيلاروس بصدد تصنيع محركات بلازما فضائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

ذكرت وكالة “تاس” ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في كلمة ألقاها يوم 1 تموز في منتدى أونلاين لمناطق روسيا وبيلاروس، ان العلماء الروس والبيلاروس يدرسون مستقبل التصنيع المشترك لمحرك البلازما الذي سيستخدم في المركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

قال:” يتطور بنشاط التعاون بين بلدينا في المجال الفضائي حيث بدأ العلماء الروس والبيلاروس يبحثون إمكانية التعاون العملي في مسارات تكنولوجية مستقبلية وبينها مشروع تصنيع محرك البلازما الذي سيستخدم في الأجهزة الفضائية.

ودعا بوتين إلى بذل الجهود المشتركة لتطوير مجالات استراتيجية مثل أجندة المناخ والحد من الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري وإنشاء صناعة إتلافها.

يذكر أن محرك البلازما هو محرك يستخدم طاقة الأيونات ويمكن استخدامه لتعديل مدار الأقمار الصناعية ونقلها إلى مدار بعيد عن الأرض. كما يمكن استخدامه في مسابير ومركبات فضائية مأهولة أثناء قيامها برحلات فضائية إلى كواكب أخرى.

وكان الاتحاد السوفيتي أول بلد استخدم محركا أيونيا في ستينيات القرن الماضي أثناء تنفيذه لبعثة فضائية إلى المريخ.