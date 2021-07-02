شاركا في عملية فرار كارلوس غصن.. اليابان تطلب السجن 3 سنوات لأميركيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - طلب المدعون العامون في اليابان، أمام إحدى محاكم طوكيو، اليوم الجمعة السجن 3 سنوات تقريبا لأمريكي وابنه أقرا بمساعدتهما رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، بالفرار من اليابان.

واعتبر أحد المدعين العامين، أن ”مايكل تايلور اضطلع بدور رئيسي. ومسؤوليته كبيرة جدا“، موضحا، أن ”فرار غصن ”غير المسبوق في كانون الأول/ديسمبر 2019، شكل جريمة جريئة“.

وقال المدعون إنهم طلبوا عقوبة بالسجن سنتين وعشرة أشهر في حق العنصر السابق في القوات الأمريكية الخاصة مايكل تايلور، وسنتين وستة أشهر لنجله بيتر.

وأوقف تايلور ونجله في أيار/مايو 2020 في الولايات المتحدة، لمساعدتهما في تهريب غصن في طائرة خاصة في صندوق آلات موسيقية من اليابان مرورا بتركيا، إلى لبنان الذي لا يسلم مواطنيه.

تايلور ونجله

وسلم تايلور ونجله إلى اليابان في وقت سابق من السنة الحالية، ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة الشهر الماضي، حيث أقرا بمساعدة غصن على الفرار.

وقال تيلور الأب ”أنا نادم بشدة على أفعالي، وأعتذر بصدق عن التسبب في متاعب للنظام القضائي والشعب الياباني“.

ورد تيلور بالإيجاب عندما سأله ممثل الادعاء، إن كان يعتقد أن غصن كان ينبغي أن يظل في اليابان.

وقال الابن بيتر للقضاة ”قضيت أكثر من 400 يوم في السجن، وكان لدي الكثير من الوقت للتفكير. أتحمل المسؤولية كاملة وأعبر عن ندمي الشديد على أفعالي“.

وأقر تيلور وابنه، هذا الشهر بالذنب في تهمة مساعدة غصن في ديسمبر كانون الأول 2019، على الفرار من مطار كانساي في غرب اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.

وسلمتهما الولايات المتحدة إلى اليابان في مارس آذار، وظلا قيد الاحتجاز في السجن نفسه في طوكيو الذي كان غصن محتجزا به، ويواجهان السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

وقال ممثلو الادعاء: إن تيلور وابنه حصلا على 1.3 مليون دولار نظير خدماتهما و500 ألف دولار أخرى كأتعاب قانونية.

وكان قطب عالم صناعة السيارات السابق، كارلوس غصن، خارج السجن بكفالة بانتظار محاكمته بواحدة من 4 تهم يواجهها بسوء السلوك المالي عندما هرب. وهو يقيم الآن في لبنان.

وشكّلت عملية الهروب في كانون الأول/ديسمبر 2019، إحراجا كبيرا للسلطات اليابانية. ووصفها المدعون الأمريكيون بأنها كانت ”من عمليات الهروب الأكثر صفاقة وتنظيما في التاريخ الحديث“.

وخضع غصن للاستجواب من قبل محققين فرنسيين في لبنان، الشهر الماضي، على خلفية الاشتباه بارتكابه سلسلة مخالفات مالية.