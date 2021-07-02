شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف توصيل الغذاء إلى "تيجراي" بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تومي تومبسون منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إن البرنامج استأنف توصيل المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي ويتوقع بلوغ 40 ألفا من الذين يواجهون مجاعة في الأيام المقبلة.

لكنه أضاف أن البرنامج يواجه مشكلات مستمرة في الوصول، وأنه "متأخر بشدة" في عملياته.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم الإقليم يوم الاثنين إنها استعادت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قتال استمر نحو ثمانية أشهر.