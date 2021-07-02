انت الان تتابع خبر بالفيديو: توجه لايقاف رواتب النواب المتغيبين! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نيابيا وبأرقام تقريبية فان اغلب الجلسات التي عقدت لم يتجاوز حضور نوابها اكثر من مئتين وخمسين نائبا على الرغم من وجود ثلاث مئة وثمانية وعشرين نائبا مما يعني أن ظاهرة الغياب لم تؤثر فقط على نصاب الجلسات وانما خيبة أمل لناخبي هؤلاء النواب المتغيبين.



قَرَارُ إِيقَافِ رَوَاتِبِ النُّوَّابِ الْمُتَغَيِّبِينَ مَعَ بَدَء الْعَدِّ التَّنَازُلِيِّ لِمَوْعِدِ حَلِّ الْبَرْلَمَانِ لَنْ يُؤَثِّرَ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْغِيَابَ لَكِنَّهُ سَيُؤَثِّرُ وَبِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ عَلَى خِيَارَاتِ النَّاخِبِ فِي تَمْيِيزِ النَّائِبِ الْحَاضِرِ عَنْ الْغَائِبِ.