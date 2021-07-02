وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزته 30 الف حبة مخدرة غربي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته 30 الف حبة مخدرة غربي بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من الشرطة الاتحادية، من القاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة، بحوزته 30 الف حبة نوع كبتاكون مع بايبات لتعاطي الكرستال".

واضاف البيان ان "العملية تمت بعد متابعة وتحري واخذ الموافقات القضائية ، حيث تم نصب كمين محكم له غربي العاصمة بغداد والقبض عليه بالجرم المشهود، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".