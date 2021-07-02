التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة اسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وبعد اجتماع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مع معالي الوزير عبر الانترنيت، تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".



وبحسب البيان فقد دعت "وزارة التربية ابنائها طلبة الصف الثالث المتوسط لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح".