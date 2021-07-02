شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية تطالب بتغيير خط مياه فى عزبة مرسى خليل بالأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للمهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة المياه بالقاهرة الكبرى للبدأ فى إجراءات تغير خط مياه في عزبة مرسى خليل بحي الأميرية.

وقالت مرثا محروس، إن ذلك يأتى في اطار العمل الميداني و استجابة لشكاوي الأهالى، مشيرة الى أن رئيس شركة المياه بالقاهرة الكبرى أوصى بسرعة عمل دراسة هيدروليكية لتغير واحلال الخط بشكل عاجل وذلك لتفادي تكرار أضرار الكسر مرة أخرى.

يذكر أن النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل عدد من الزيارات الميدانية لعدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون، لمعرفة سير العمل بها، كما نظمت لقاء مع مسئولي ومديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات لمعرفة أبرز المشاكل والعقبات التي تواجههم.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم، حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.