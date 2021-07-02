شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعزز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني اليوم الجمعة إن بلادها ستعزز حجم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية في رد فعل على زيادة إصابات كوفيد-19 ولتخفيف حدة الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد مع تشديد القيود المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع.

وفي محاولة لاحتواء الموجة، ستدخل الإجراءات "الطارئة" حيز التنفيذ اعتبارا من السبت حتى 20 يوليو تموز وتتضمن قيودا أشد صرامة على التنقلات والسفر الجوي، وحظر تناول الطعام في المطاعم وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية.