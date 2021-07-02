شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو: حظر الحضور الجماهيري في الأولمبياد مطروح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم الجمعة أن حظر الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة سيكون خيارا مطروحا إذا ساءت الأوضاع الصحية في بلادها.

وجاءت تصريحات كويكي بعد عودتها لمزاولة عملها بعد دخول المستشفى بسبب الإرهاق والتوقف لبعض الوقت عن القيام بمهامها الوظيفية.

واعتذرت المسؤولة اليابانية عن غيابها خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد الدورة التي من المقرر انطلاقها في العاصمة اليابانية في 23 يوليو تموز الجاري.