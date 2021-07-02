شكرا لقرائتكم خبر عن درجات حرارة قاسية على النصف الشمالي من الكرة الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص الطاقة الكهرمائية، في انقطاع التيار الكهربائي ببعض أكبر مدن الصين الصناعية الشهر الماضي. كما ظهرت عاصفة شبه استوائية نادرة لم تدم طويلا في جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل الأرجنتين وأوروجواي.

وأدى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق في كندا وشمال غرب المحيط الهادئ، بينما ضرب الجفاف غرب الولايات المتحدة بالكامل، مما جعلها مهيأة لاندلاع حرائق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أنه على الرغم من أن موسم الصيف قد بدأ قبل أيام قليلة، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل قياسي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وتوضح بلومبرج أن الظروف المناخية المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، وحدوث التغيرات في أنماط الطقس الطويلة لن تختفي قريبًا.