شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..عودة الكهرباء بشكل تدريجي لعدد من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء العراقية أن الكهرباء عادت بشكل تدريجي لعدد من المحافظات العراقية، وذلك بعد أن شهدت أغلب المحافظات بينها العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، انقطاعاً تاماً لمنظومة الطاقة الوطنية، وذلك منذ ساعات الفجر الأولى من دون معرفة الأسباب.

كما ذكرت أن معاون مدير كهرباء النجف الاشرف المهندس علي جنجول قال :إن " الكهرباء انقطعت في عموم البلاد"، لافتاً الى أن " هناك اسباب عديدة وراء هذا الانقطاع منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة واخرى في محافظة صلاح الدين وديالى".