شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات في انفجار غاز بمبنى سكني في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية الطوارئ في نيجني نوفجورود التي تبعد 400 كيلو متر جنوب العاصمة الروسية موسكو ، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار غاز في مبنى سكني بالمدينة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت المديرية في بيانها اليوم الجمعة : "نجم عن انفجار غاز منزلي بأحد المباني السكنية في نيجني نوفجورود، إصابة ثلاثة أشخاص، وتم إجلاء 28 شخصا من المبنى"، بحسب ما أوردته إحدى القنوات الروسية.

وأسفر تسرب الغاز عن انفجار تلاه تدمير الأسقف الداخلية للمبنى، وتكسير الزجاج. ولم يندلع حريق.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها حاليا في موقع الحادث، وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.