انقطاع تام للكهرباء في بغداد وعدة محافظات عراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أغلب المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، انقطاعاً تاماً للكهرباء.

ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن "العديد من المحافظات شهدت انقطاعاً تاماً للكهرباء منذ ساعات الفجر الأولى من دون معرفة الأسباب".



ونقلت عن معاون مدير كهرباء "النجف الأشرف"، علي جنجول، أن " الكهرباء انقطعت في عموم البلاد".

ولفت إلى أن " هناك أسبابا عديدة وراء هذا الانقطاع منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة وأخرى في محافظة صلاح الدين وديالى".

وأشار مراسل الوكالة في محافظة ميسان إلى "خروج تظاهرات أمام محطة الكهرباء المصرية في أطراف مدينة العمارة البتيرة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي".

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق عن انفصال خط ديالى - شرق بغداد بعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد.

وذكر المركز الإعلامي للوزارة، في بيان، أن "خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم 2 انفصل عن الخدمة من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء، استهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، الأحد، أن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء تعرضت لاستهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الخميس، باستضافة أربعة وزراء لبحث مشكلة الكهرباء في البلاد.

ووفق المكتب الإعلامي لمجلس النواب فإن "الكعبي طالب خلال انعقاد جلسة مجلس النواب باستضافة كل من وزراء الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط لبحث مشكلة الكهرباء في العراق".