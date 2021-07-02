شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف من الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يتلخص الهدف العام لمنظومة كارت الفلاح في حماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرع، وتأتي أبرز الأهداف كالتالي:

توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية.

وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

يسمح للحكومة بتضيق الزمام على الخارجين عن القانون وبالتالي تقليل نسب التعدي على الأراضي الزراعية.

يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.

صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة.

وقف التلاعب بكميات الأسمدة.