كسر في الجمجمة.. إصابة طفل سقط من الطابق الأول بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طفل بكسر في الجمجمة، اليوم الجمعة، عقب سقوطه من الطابق الأول أثناء اللهو، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "باسم. ح" 4 أعوام ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج مصابًا بكسر بالجمجمة.

بالانتقال والفحص، وسؤال والدته "تحية. ا" 37 عامًا ربة منزل قررت بأنه أثناء لهو ابنها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الأول اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه إصابته، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.