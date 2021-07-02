طالب يمزق جسد ابن عمته خلال مشاجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بطعنة نافذة بالصدر ونزيف داخلي، اليوم الجمعة، في مشاجرة دائرة قسم شرطة سوهاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "صلاح. م" 16 عامًا عامل ويقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر واشتباه نزيف داخلي.

بالانتقال والفحص، اتهمت والدته "وفاء. ث" 36 عامًا ربة منزل ابن عمته "عمر. ن" 15 عامًا طالب بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.