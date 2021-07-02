اندلاع النيران في بلدة كندية بسبب سوء الطقس

ابوظبي - سيف اليزيد - دمرت النيران بلدة ليتون الكندية بشكل شبة كامل وذلك بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وأعلن المشرع الكندي براد فيس، الذي يمثل دائرة انتخابية في كولومبيا البريطانية، يوم الخميس أن النيران أتت على 90% تقريبا من بلدة ليتون.

واضطر أكثر من ألف شخص للفرار من منازلهم.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن عمدة البلدة جان بولديرمان قوله إنه رأى دخانًا أبيضا على الحدود الجنوبية للبلدة، وفي غضون 15 إلى 20 دقيقة، اجتاحت النيران البلدة بالكامل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو شوارع وعدد من المنازل المتفحمة بالكامل. ولم ترد معلومات أولية عن الخسائر المحتملة.

وقبل اندلاع الحريق مساء الأربعاء كانت ليتون قد سجلت على مدى ثلاثة أيام متتالية درجات حرارة قياسية، حيث وصلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء

الماضي إلى 49.6 درجة مئوية - أعلى درجة حرارة سجلت في كندا، وفقًا لسلطات الأرصاد الجوية.