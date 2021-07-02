إجلاء الآلاف مع دوي انفجارات ثاني أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - فر أكثر من 2700 شخص من منازلهم مع ثوران ثاني أنشط البركين في الفلبين وحذر علماء حكوميون اليوم الجمعة من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وانطلقت يوم الخميس خمس دفعات من الغازات البركانية والأبخرة، وصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات في الهواء، من بركان تال في مقاطعة باتانجاس، على بعد 66 كيلومترًا جنوبي مانيلا.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) إنه سجل 29 زلزالًا بركانيًا ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في بركان تال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع المعهد في نشرة إنه تم رفع مستوى التأهب في تال إلى المستوى الثالث، مما يعني أن "الحمم البركانية المنبثقة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى انفجار بركاني".

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تمبلال إنه تم إجلاء 2784 شخصا من 13 قرية حول تال منذ مساء الخميس.

وأضاف أنه لم يتم القيام بأي إخلاء إلزامي، وتركز الحكومات المحلية على نقل المواطنين من المناطق التي من المفترض أن تكون محظورة وعالية المخاطر.

يذكر أن البركان تال ثار آخر مرة في 12 يناير 2020، وشرد أكثر من 376 ألف شخص من البلدات المحيطة.

ولقي 39 شخصا حتفهم ، في ذلك الوقت، جراء المرض أثناء وجودهم في مخيمات الإيواء فضلا عن حوادث ناتجة عن سقوط رماد كثيف، بحسب الحكومة الإقليمية.

والجدير بالذكر أن بركان تال ثار 33 مرة منذ 1572 .