ترامب اتخذ قراره بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعتقد محللون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيعيد ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة عام 2024، لكن ماذا علّق ترامب شخصيا على مسألة ترشحه؟.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، سأل المذيع شون هانيتي ترامب: “لن تجيب ، لكن علي أن أسأل.. هل اتخذت قرارا حول عملية الترشح للانتخابات مرة أخرى؟ أين أنت في هذه العملية.. دعني أسألك هل اتخذت قرارك؟”.

فأجاب ترامب قائلا: “نعم”، دون أن يكشف ما إذا كان قرر الترشح أم لا.

وقال هانيتي: “إذا تقدمت إلى الأمام، فأنت تعلم مدى صعوبة ذلك، لكن يبدو أنك مستعد للانخراط من جديد في تلك المعركة”.

فرد ترامب، بالقول: “لا أريد ذلك (المعركة) لكن يجب علينا أن نعتني بهذا البلد. لا أريد ذلك، هل هذا ممتع؟ القتال باستمرار؟ القتال دائما؟”، وذلك بحسب ” The Hill”.