التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أسقطت قوات التحالف العربي في اليمن صباح اليوم الجمعة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت بها جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن أراضي المملكة.

وقال التحالف إن دفاعات المملكة العربية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها على نحو دائم.