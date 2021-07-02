انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 10:32 صباحًا

فوجئ العراقيون ليلة أمس بانقطاع شبه كامل للكهرباء عن المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

وقال مراسل “روسيا اليوم” أن التيار الكهربائي انقطع في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منتصف الليلة الماضية، دون أن تعلن السلطات أي موقف حتى الآن، مضيفا ن الظلام خيم على العاصمة بغداد باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم “داعش” بهذه الاعتداءات.

وشهدت منطقة المعامل شرقي بغداد، مساء أمس احتجاجات واسعة، للتنديد بتراجع ساعات التزود بالكهرباء، حيث احتشد العشرات من المواطنين، وأضرموا النيران في إطارات السيارات تعبيرا عن جام غضبهم.

كما أن إيران قطعت خطي ديالى ـ ميرساد 400 كم، وخط خانقين ـ سربيل زهاب 150 كم لأسباب مجهولة، وفق ما أفاد به مسؤول لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، ما تسبب بانخفاض تزويد محافظة ديالى بالكهرباء.

وتزود إيران العراق بالغاز من خلال خطين للأنابيب يستخدمان لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البصرة، والسماوة، والناصرية وديالى.