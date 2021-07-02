هذا ما أعلنته “جونسون آند جونسون” بشأن قدرة لقاحها على مواجهة متحور دلتا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يجتاح الخوف مجددا دول العالم، فما ان بدأت الحكومات بطمأنه الشعوب لا سيما مع اكتشاف اللقاحات المضادة للفيروس، والعودة إلى الحياة الطبيعية رويدا رويدا، حتى ظهرت المتحورات من كورونا، والتي تعتبر أشد خطرا من الفيروس نفسه.

وفي هذا السياق، أكدت شركة “جونسون آند جونسون” أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من كوفيد-19، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور “دلتا” وغيره من متغيرات فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت ثمانية أشهر على الأقل، بحسب “رويترز”.