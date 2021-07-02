“دلتا” يهدد آمال القطاع السياحي العالمي .. مخاوف من العودة إلى المربع الأول

المناطق - وكالات

دخلت شهادة كوفيد، التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيز التطبيق أمس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف، لكن تفشي المتحورة “دلتا” الأكثر عدوى يهدد بالحد من استخدامها، وفقا لـ”الفرنسية”.

وتظهر الوثيقة الأوروبية المكونة بشكل أساسي من رمز استجابة سريعة (كيو آر) بصيغة ورقية أو رقمية على الهواتف المحمولة، إن كان حاملها قد تلقى أحد اللقاحات المرخصة في الاتحاد الأوروبي (بايونتيك فايزر، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون آند جونسون) أو أنه تعافى أخيرا من الإصابة بالفيروس أو أجرى فحص كوفيد بنتيجة سلبية.

وبموجب قانون الاتحاد، تعني الشهادة انتهاء الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي وإجراء مزيد من الفحوص عند السفر بين دوله الـ27 أو أربع دول أوروبية أخرى مرتبطة به هي أيسلندا والنرويج وسويسرا ولشتنشتاين.

وارتبطت جميع دول التكتل بالشهادة الرقمية الخميس، باستثناء أيرلندا، التي تعرضت لهجوم إلكتروني استهدف خدمة الصحة لديها في أيار (مايو)، لكنها تنوي العمل بها بدءا من 19 تموز (يوليو).

لكن تفشي نسخة كورونا المتحورة “دلتا”، التي رصدت أول مرة في الهند، وبدأت تتفشى بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي إلى صدور قرار بتعليق العمل بالشهادة.

وأعلنت ألمانيا بالفعل حظر دخول المسافرين القادمين من البرتغال، حيث باتت المتحورة دلتا مهيمنة، واستثنت فقط مواطنيها والمقيمين في ألمانيا في حال خضعوا إلى حجر صحي لأسبوعين.

وأثار قرار برلين حفيظة بروكسل، إذ قال ديدييه ريندرز مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل “علينا تجنب قرارات حظر السفر” ضمن الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه كان يتعين على ألمانيا التشاور مع شركائها أولا.