77 % من الأسر في لبنان لا تملك مالا لشراء الغذاء .. 60 % يأكلون بالاستدانة

المناطق - وكالات

أظهر مسح نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أمس، أن 77 في المائة من الأسر في لبنان لا تملك ما يكفي من غذاء، أو مال لشراء الغذاء.

وأوضح المسح أن هذه النسبة ترتفع بين الأسر السورية إلى 99 في المائة، فيما تضطر 60 في المائة من الأسر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة.

ولفتت المنظمة إلى أن الأزمات المتتالية، التي تضافرت في تكوين الأزمة الكبيرة، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، أدت إلى جعل الأسر والأطفال في لبنان في حالة يرثى لها، وأثرت تقريبا في كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك في ظل شح الموارد واستحالة الوصول واقعيا إلى الدعم الاجتماعي.

ونقل بيان للمنظمة عن يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، القول إن الأطفال في لبنان يعانون وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة.

وتابع “في ظل عدم وجود تحسن في الأفق، يذهب المزيد والمزيد من الأطفال إلى فراشهم ببطون خاوية.. ويزداد عدد الأسر في لبنان، التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية، لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم إلى العمل.. أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم”.

وأظهر المسح أن أكثر من 30 في المائة من الأطفال في لبنان ذهبوا إلى فراشهم الشهر الماضي ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام.

وأصبح 30 في المائة من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية، التي يحتاجون إليها، إلى جانب أن واحدا من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله إلى العمل، فضلا عن أن 15 في المائة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها.

ولفتت المنظمة إلى أن الركود الاقتصادي، الذي يسيطر على البلاد ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات، التي تعصف بالبلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كورونا وتفجير مرفأ بيروت، يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي المستمر.