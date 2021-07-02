شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. اندلاع النيران بعد ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت النيران بلدة ليتون الكندية بشكل شبة كامل وذلك بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وأعلن المشرع الكندي براد فيس، الذي يمثل دائرة انتخابية في كولومبيا البريطانية، يوم الخميس أن النيران أتت على 90% تقريبا من بلدة ليتون.

واضطر أكثر من ألف شخص للفرار من منازلهم.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن عمدة البلدة جان بولديرمان قوله إنه رأى دخانًا أبيضا على الحدود الجنوبية للبلدة، وفي غضون 15 إلى 20 دقيقة، اجتاحت النيران البلدة بالكامل.