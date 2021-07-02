انت الان تتابع خبر 'مش أنا' لـ تامر حسني يحقق أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية خلال اسبوع واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت ”إن ستارز“ الشركة الموزعة للفيلم وصوله لإيرادات بلغت 3 ملايين ونصف المليون دولار، في أسبوعه الأول.

وأوضح بيان الشركة، الذي نشرته عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، أن هذا الرقم هو أعلى مبيعات تذاكر في مصر والدول العربية، بما يمثل نجاحا استثنائيا للفنان تامر حسني.



وكان تامر حسني قد استطاع تحقيق رقم قياسي آخر بأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث كسر حاجز 17 مليون جنيه، محققا بذلك أعلى إيراد دولي لفيلم عربي، وفقا لما أعلنه الموزع محمد ناقرو، المسؤول عن توزيع الفيلم في دول الخليج.

ودوّن تامر حسني منشورا عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وجه فيه الشكر للجماهير في مصر والوطن العربي، إذ أرجع الفضل لهم في الوصول لهذا الرقم الذي وصفه بـ“القياسي“.



وحقق فيلم ”مش أنا“ إيرادات بلغت 17 مليونا و500 ألف جنيه، في أول يوم عرض، وذلك بعد الحصر الذي قامت به الشركة الموزعة للفيلم على مستوى مصر والدول العربية.

وأنهى تامر حسني تصوير فيلم ”مش أنا“ العام الماضي 2020، بعد 7 أشهر من العمل، حيث توقف التصوير مرات عدة بسبب انتشار فيروس كورونا، واللافت أن الفيلم يعد أول فيلم مصري يتم تصوير بعض مشاهده في السعودية.

ويضم الفيلم أغنيتين للفنان تامر حسني، هما ”قد الفراق“ و“بحبِك“، وقام الموسيقار عادل حقي، بصناعة الموسيقى التصويرية للعمل.

فيلم ”مش أنا“ هو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته حلا شيحا، سوسن بدر وماجد الكدواني.

