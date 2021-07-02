ميركل في ضيافة "إليزابيث" للمرة الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السفر، الجمعة، إلى بريطانيا في آخر زيارة رسمية لها قبل ترك منصبها.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية.



وتتوجه ميركل أولاً إلى "تشكرز"، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء البريطاني، لعقد اجتماع مع جونسون في فترة منتصف النهار.

ومن المرجح أن يكون على جدول أعمال اللقاء مناقشة العلاقات الألمانية البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأعربت ميركل وقادة ألمان آخرون عن قلقهم إزاء عدد أفراد الجماهير الذين سُمح لهم بمشاهدة مباريات كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي.

وأعربت السلطات الألمانية عن انزعاجها من الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا في بريطانيا.

ومن المقرر أيضا أن تعقد ميركل اجتماعا مع الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور خارج لندن في وقت متأخر بعد الظهر.

والتقت ميركل مع كل من الملكة وجونسون أثناء عقد قمة مجموعة السبع في كورنوال بين 11 و 13 يونيو/حزيران الماضي، حيث عقدا اجتماعًا ثنائيًا. وستترك المستشارة منصبها بعد الانتخابات في ألمانيا في سبتمبر/أيلول المقبل.