شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اتفاقيات دولية و3 قوانين وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاث جلسات عامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، استمرت لمدة 12 ساعة، وافق خلالها نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا،

كما وافق المجلس أيضاً على (5) اتفاقيات دولية، وأحال مشروع قانون مقدم من الأغلبية بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش إلى اللجان المختصة لدراستهما.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه، ويؤكد: الرئيس السيسي حمى مصر من الفتن وحافظ على تماسك نسيجها، موجهاً التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الوطن وترابه المقدس.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى خرجت فيها الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً : "كنتم- يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

جلسة الأحــد 27/6/2021

وافق المجلس على إحالة اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكداً أن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة، كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقية، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل والمؤسسات المعنية به، مطالبين بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء على المواطن المصري البسيط.

جلسة الإثنين 28/6/2021

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين التي كان قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، من بينها:

• مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

• مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

• مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة وفقاً للطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى.

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام إيرلندا إلى عضوية البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

جلسة الثلاثاء 29/6/2021

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها حيث تصدت ملايين الشعب المصري الأبي لجنوح رئيسٍ وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبفيضٍ من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، "لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانتها، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر".

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحــد 11 يوليو 2021.