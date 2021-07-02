تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترصد خطوات نجاح الدولة فى القضاء على الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة السياسات الأمنية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن خطوات نجاح الدولة فى القضاء على الإرهاب خلال 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء فيه أن مصر استطاعت فيهم أن تنتصر فى التحدي الأكبر في مواجهة الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان، حتى أنها خرجت خلال العامين الماضيين من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي عبر خطة استراتيجية لها عدة محاور:

أولا على المستوى التشريعى:

من خلال وجود مواد في الدستور المصري وسن القوانين التي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بشتى صورة، بما فيه جرائم التقنية المعلوماتية وتضيق الخناق على الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها، مع تعويض المتضررين بسببه.

ثانيا الشق التوعوى والفكرى:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 مبادرة لتجديد الخطاب الديني، وتظافرت جهود المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة المصرية للتصدي للأفكار المتطرفة، مع حظر استخدام المساجد من قبل من يحملون أفكارا تنشر الإرهاب.

ثالثا المواجهة الأمنية:

وفيها تضافرت جهود المؤسسات الأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية لتتبع ورصد العناصر الإرهابية ونشاطها الإلكتروني والصفحات التحريضية، ورسم الخطط العسكرية للقضاء على البؤر الخطرة، ومتابعة القيادات الهاربة والمحكوم عليهم، والتنسيق مع الانتربول الدولي لتسليمهم، ومكافحة جرائم غسل الأموال.

رابعا تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار سيناء والحيلولة دون بقاء البؤر الإرهابية بها:

- من خلال إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، وتنفيذ شبكة طرق لربط سيناء بباقي الجمهورية، وإنشاء مشروعات ضخمة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية، والزراعة والاستزراع السمكي، وتحلية المياه، والسياحة، والصناعة.

- كما تم تنفيذ مشروعات خدمية لأهالي سيناء كوحدات سكنية آمنة، ومدارس وجامعات، ومستشفيات ووحدات صحية، وإدراجهم ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة وغيرها.

خامسا المواجهة الاقتصادية والاجتماعية:

من خلال تنفيذ خطة التنمية المستدامة للنهوض بالمواطن المصري عبر إصلاحات اقتصادية جذرية، وخطة شاملة للقضاء على العشوائيات.

سادسا مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي:

- عبر دعم الجهود الأفريقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز المنظومة العربية لمكافحته.

- دعم الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

- مواصلة الدور المصري النشط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف، مثل: " المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF.

- أثناء فترة شغل مصر كممثل عن القارة الأفريقية لمقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017 نجحت في استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المهمة في مجال مكافحة الإرهاب.

- انضمت مصر لمدونة سلوك الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2018.

- في عام 2020، تم اختيار مصر إلى جانب أسبانيا كميسرين مشتركين لعملية المراجعة الدورية السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.