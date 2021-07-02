حدث ليلاً| السودان يكشف المسؤول عن تعطيل الاتفاق حول سد النهضة.. إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

السودان يكشف المسؤول عن تعطيل التوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال رئيس فريق السودان في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا سعت لتعطيل التوصل لاتفاقية ملزمة، لافتًا إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن دولتي المصب أجهضتا التفاوض "يطمس الحقائق"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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السعودية تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الوضع باليمن

أعلنت السعودية توافق ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في الرياض على وقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإعلامي، وفق آلية متفق عليها.

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ترامب: القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القضاء في ولاية نيويورك بإحدا "انقسامات غير مسبوقة في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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السلطات الأمريكية تزيل ما تبقى من السور المحيط بالكونجرس في 8 يوليو

تبدأ السلطات الأمريكية في إزالة الجزء المتبقي من السور المحيط بمبنى الكونجرس المعروف بـ"الكابيتول" اعتبارا من يوم 8 يوليو الجاري.

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أمريكا تعتزم إلغاء تأشيرات عشرات المسؤولين السابقين والحاليين في أمريكا الوسطى

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قائمة تضم عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في هندوراس وجواتيمالا والسلفادور المتهمين بالفساد، والذين سيتم إلغاء تأشيراتهم الأمريكية.

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الادعاء الأمريكي بنيويورك يوجه 15 تهمة لمؤسسة ترامب ومديرها المالي

وجه مكتب الادعاء الأمريكي في نيويورك اليوم الخميس 15 تهمة إلى مؤسسة أعمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولشركته الخاصة بالرواتب، ولمديرها المالي ألان ويسلبرج، ذات صلة بأعمال تهرب ضريبي ترجع إلى عام 2005.

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واشنطن: إعادة فتح قنصليتنا بالقدس سيعزز قدرتنا للتواصل مع السلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إعادة فتح القنصلية في القدس مسألة مهمة لأنها ستعزز قدرتنا في الانخراط مع السلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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تظاهر الآلاف احتجاجا على انسحاب تركيا من معاهدة العنف ضد المرأة

شارك الآلاف في مظاهرات بتركيا اليوم الخميس، احتجاجا على انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة لحقوق الإنسان تهدف إلى مكافحة ومنع العنف الأسري.

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رئيس وزراء السودان: الشرطة أثبتت مهنية عالية في التعامل مع المتظاهرين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن الشرطة أثبتت جدارة ومهنية عالية واحترافية في التعامل مع المتظاهرين أمس، معربا عن تمنياته لأفراد من الشرطة الذين تعرضوا للإصابة بعاجل الشفاء.

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"حرب قذرة ولا ألتفت للشائعات".. زاهي حواس عن شائعة منعه من السفر

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الدولة للآثار الأسبق، عن الشائعات التي أثيرت عن منعه من السفر والزج باسمه في قضايا الآثار.

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هل حددت التعليم موعد بدء العام الدراسي؟.. الوزير يجيب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تحدد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد.

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التأمينات الاجتماعية: مليون مواطن صرفوا معاشاتهم اليوم بالزيادة الجديدة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مليون مواطن صرفوا معاشاتهم اليوم بالزيادة الجديدة التي وصلت نسبتها إلى 13%، موضحا أن الزيادة الـ13% يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات الذين صرفوا معاشات شهر 6 ومن خرج معاش فى شهر يونيو.

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عمان: الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الأردنيين بعد تحسن المؤشرات الوبائية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر رسمياً رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا المفروضة على الأردن اعتباراً من اليوم الخميس.

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الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا

قررت الإمارات، منع مواطنيها من السفر إلى الدول ال ١٤، التي جرى مسبقاً وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

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جيش الاحتلال يشن غارة جوية على موقع لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على موقع تابع لحركة حماس الفلسطينية، زعمت أنه يستخدم في تصنيع الأسلحة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا تحذيريا

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا حذرت من خلاله الشباب من بعض الكيانات، التي وصفتها بأنها تحتال على الراغبين بالمشاركة في أعمال فنية من أصحاب المواهب الجديدة.

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إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

نقل موقع "روسيا اليوم" أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها.

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وزير الزراعة لمصراوي: مشروع الدلتا الجديد نقلة نوعية.. وصادراتنا سمعتها طيبة

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو المجيدة.

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