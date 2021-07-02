الحرارة تصل لـ 44 ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو وحتى الأربعاء 7 يوليو، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ذكرت الهيئة وجود نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل فهي كالتالي:

