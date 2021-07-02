اخبار العالم

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس أمس مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ولم تسجل اللجنة وفيات جديدة بكوفيد-19.
وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، صعودا من 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها إصابات مؤكدة.
وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا