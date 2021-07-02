هجوم فاشل لـ"بوكو حرام" جنوبي النيجر ومقتل 13 إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوة مشتركة تضم عسكريين من أربع دول أفريقية أن مسلحين قطعوا طريقاً في جنوبي شرق النيجر وأعدموا 4 مدنيين قبل أن ينصبوا كميناً لإحدى وحداتها.

وقالت "قوة المهام المشتركة المتعدّدة الجنسيات" التي تضمّ عسكريين من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر في بيان إنّه قرابة الساعة السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي "نصب مقاتلون من بوكو حرام كانوا على متن عشر آليات كميناً لوحدة عسكرية على طريق ديفا-مينيه سورورا. لقد أُحبط هذا الهجوم بفضل يقظة قواتنا البرية والجوية وقتلنا 13 منهم".



وأضاف البيان أنّه قبل هذا الكمين قطع الإرهابيون الطريق على حافلة لنقل الركاب وأنزلوا 4 مدنيين كانوا على متنها وأعدموهم.

ووفقاً للبيان فإنّ الحصيلة هي "أربعة مدنيين أعدمهم العدوّ" هم سائق الحافلة وزعيم قرية واثنان من سكانها، في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرون بجروح هم امرأتان وستّة عسكريين.



وتسبّبت الهجمات المتواصلة التي تشنّها الجماعات الإرهابية في النيجر بمقتل المئات منذ 2010 وبتشريد مئات الآلاف من منازلهم (300 ألف نازح ولاجئ في ديفا و160 ألفاً في الغرب قرب مالي وبوركينا فاسو).



ومنذ 2015، تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة شنّها مقاتلون من جماعة "بوكو حرام" وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.