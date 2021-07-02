شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مستهدفات رئيسية للبرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى: