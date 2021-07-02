شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مستهدفات رئيسية للبرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى:
- البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
- البرنامج يستهدف زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15% لزيادة تنافسية صادرات القطاع.
- زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً من صادرات القطاع، والمتوسط بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من صادرات القطاع.
- زيادة الوزن النسبى لـ3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى "الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%.
- رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح بين 6% و7% عام 2023/2024.
- تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.