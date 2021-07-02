شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وخففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي في بداية هذا الشهر.

وكان العدد اليومي للإصابات يحوم حول 500 خلال الشهرين الماضيين بينما تسارعت حملة التطعيم في البلاد.

لكن قبل أيام من بدء سريان تخفيف القيود، قفزت الأرقام إلى نحو 600 ثم إلى حوالي 800 هذا الأسبوع بسبب بؤر جديدة للإصابات في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، مما دفع السلطات هناك إلى تأجيل تخفيف الإجراءات لمدة أسبوع.