شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى موارد صندوق النظافة بالمحافظات؟ قانون إدارة المخلفات الجديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وضع أطر لحل أزمة القمامة بمختلف أشكالها، بل وتحويل هذا الأمر لاستثمار فى واحدة قد تعد من أهم وأبرز الموارد.

وفيما يلى نستعرض ما موارد صندوق النظافة الذى يُنشأ فى المحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه المبالغ الآتية :

- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون .

- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .

- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون .

- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون

- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (34) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.