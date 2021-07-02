قبل مناقشته بـ"الشيوخ".. أبرز ١٠معلومات عن قانون المالية الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

يرصد الخليج 365 أبرز معلومات مشروع القانون كالتالي:

قام مشروع القانون بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

يعمل على تطبيق النظم المميكنة الحديثة.

يستهدف ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ينظم مشروع القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة.

يضمن إعداد وتنفيذ الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

يساعد في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد.

يساعد على وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.

يساعد على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، حيث تبوب الموازنة وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

من المقرر عقب مناقشته وإقراره بمجلس الشيوخ إحالته لمجلس النواب.

عقب إقراره بمجلس النواب يتم إرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا.​