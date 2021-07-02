ابن مبارك: الحوار المبني على المرجعيات كفيل بضمان التعايش

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحوار البنّاء المبني على المرجعيات الثابتة المتوافق عليها داخلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً سيكون كفيلاً بضمان السلم الأهلي والتعايش بين كافة مكونات المجتمع اليمني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة «بيرجهوف» الألمانية أمس، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن بحضور جمع من السياسيين والدبلوماسيين المهتمين بالشأن اليمني.

واستعرض وزير الخارجية فرص بناء السلام في اليمن، وموقف الحكومة الداعم لكافة الجهود والمبادرات، وحرصها الدؤوب ورغبتها في تحقيق السلام المستدام المرتكز على المرجعيات الثلاث، التي تشكل القاعدة للانطلاق نحو بناء اليمن القائم على الشراكة الحقيقية دون استعلاء لجماعة أو سلالة أو طائفة.

وعبر الوزير ابن مبارك عن أمله في أن يسهم الدور الأوروبي في دعم جهود الحكومة الرامية لتحقيق السلام، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني لتجاوز التحديات الراهنة التي فرضها انقلاب الحوثي وتوجيه الجهود نحو تطبيع الحياة العامة، واستئناف برامج التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أهمية استغلال الزخم الدولي الداعم للمساعي الدبلوماسية وترجمته إلى واقع، من خلال الضغط على الحوثيين وداعميهم للاستجابة لصوت العقل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.