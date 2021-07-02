السعودية: رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية أمس، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية، استعداداً لموسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إشرافه ومشاركته في أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة: إن «عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود مخطوطة عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية».