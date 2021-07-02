البابا يحث زعماء لبنان على التخلي عن المصالح الحزبية

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (وكالات)

حث قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية زعماء لبنان على تنحية المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل السلام والاستقرار.

وأطلق البابا تلك المناشدة في نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين في الفاتيكان لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، كما كرر رغبته في زيارة لبنان. وقال البابا فرنسيس: «سأكرر مدى أهمية أن يختار من هم في السلطة أخيراً وبحسم، العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة، لنضع حدا لتربح القلة من معاناة الكثرة». وتابع قائلاً خلال الصلاة الختامية في كاتدرائية القديس بطرس والتي تم تلاوة كثير منها بالعربية: «يجب ألا نسمح من الآن فصاعداً لأنصاف الحقائق بأن تحبط تطلعات الناس».

وقال البابا: إن «اللبنانيين يشعرون بخيبة الأمل ومرهقون ويحتاجون إلى اليقين والأمل والسلام».

وفي كلمته الختامية، قال البابا أيضاً: إنه ينبغي عدم استغلال لبنان والشرق الأوسط لتحقيق مصالح ومكاسب خارجية.