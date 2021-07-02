ضغوط أميركية مكثفة لنزع سلاح «حزب الله»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

في تحرك جديد يستهدف مساعدة لبنان على التخلص من إرهاب «حزب الله»، طُرِحَ في الكونجرس الأميركي مشروع قانون جديد يستهدف تشديد الضغوط باتجاه نزع سلاح الميليشيا الإرهابية، التي زجت باللبنانيين في أتون أزمة سياسية واقتصادية، قد تكون الأخطر من نوعها منذ عقود.

المشروع يتبناه العضوان في مجلس النواب الأميركي لي زيلدن وإيلين لوريا، ويرمي لحمل إدارة جو بايدن على الضغط على السلطات اللبنانية، لإجبار «حزب الله» على التخلي عن أسلحته، التي يخفي جانباً كبيراً منها، في مناطق سكنية وبالقرب من منشآت مدنية حيوية، مثل المساجد والمدارس والمراكز الطبية.

ويطالب نص المشروع وزارة الخارجية الأميركية، بوضع استراتيجية لمساعدة السلطات الحاكمة في بيروت، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر في أغسطس 2006، لنزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية، على طول الحدود مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة «ألجامينار» الأميركية، عن مُقدمي المشروع، الذي يشكل تكثيفاً للضغوط على البيت الأبيض للتحرك باتجاه تفكيك ترسانة «حزب الله»، قولهما إنه «لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يواصل «حزب الله» ممارسة نفوذه داخل الجيش اللبناني، وحشده لموارد عسكرية داخل لبنان، ما يزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ويُنذر بوقوع مواجهات مسلحة على الحدود مع إسرائيل.

ومن جانبها، قالت لوريا وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية فيرجينيا، إن تقديم مشروع القانون يستهدف تعزيز الجهود الدولية الرامية لمنع «حزب الله» والجماعات الإرهابية الأخرى الموجودة في لبنان، من تكديس الأسلحة بحرية، وتشكيل مخاطر أمنية كبيرة في الشرق الأوسط. أما زيلدن، النائب الجمهوري عن نيويورك، فقد سبق أن أعرب عن رغبته في إلزام «حزب الله» بالقانون اللبناني، مُهدداً بالتحرك مع زملائه من المشرعين الأميركيين، لدفع إدارة بايدن إلى وقف جانب من المساعدات الأمنية التي تقدمها البلاد للبنان، إلى أن يطرد الجيش بشكل فعال العناصر الخاضعة لتأثير «حزب الله» من تلك الموجودة في صفوفه.

ويأتي هذا التحرك في الكونجرس، بالتزامن مع تصاعد الغضب في الشارع اللبناني حيال «حزب الله»، نظرا لمسؤوليته عن تفاقم الأزمة في البلاد، جراء عرقلته وحلفائه، جهود تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، خلفا للحكومة التي أُجبرت على تقديم استقالتها، عقب الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي. واستعرضت صحيفة «كولومبيان» في تقرير لها، أوجه معاناة اللبنانيين في الوقت الراهن، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، والشح في السلع الأساسية، ونقص إمدادات الوقود وتردي الخدمات الطبية، في وقت يجتاح فيه وباء كورونا العالم بأسره.

وفي ظل تصاعد الأزمة، تزايدت وتيرة المشاحنات والمشاجرات، التي تُستخدم فيها الأسلحة النارية في بعض الأحيان، وسط اتهامات لمكونات الطبقة الحاكمة، وعلى رأسها «حزب الله»، بعدم الاكتراث بمصالح ملايين اللبنانيين، واحتجاجات شهدتها مدن عدة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.