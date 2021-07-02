دراسة جديدة لـ «تريندز» تتوقع ملاذ «الإخوان» الأخير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، دراسة جديدة تحت عنوان «بعد تركيا.. هل تكون إيران ملاذ الإخوان الأخير؟»، حيث أكدت أن مؤشرات التقارب المصري - التركي تمثل ضغطاً متزايداً على تنظيم «الإخوان» المنهك والمأزوم، خاصة في ظل ما يثار عن إصرار مصر على تسليم تركيا العناصر «الإخوانية» الهاربة والمطلوبة وفق أحكام قضائية إلى مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك خطوات تركية أخرى للتقارب مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى، فقد بادر الرئيس التركي بالاتصال بالعاهل السعودي مرتين خلال مايو 2021، أثناء أحداث غزة الأخيرة لترطيب الأجواء مع الدول المناهضة لـ«الإخوان»، وهو ما يؤكد أن أزمة الجماعة المحظورة الهاربة تزداد عمقاً، وأن رهانها على تغير الأحوال مع الانتخابات الأميركية، وفوز إدارة بايدن في يناير الماضي، لم يكن صحيحاً. وتلقي الدراسة الضوء على بحث جماعة «الإخوان» عن ملاذ بديل، مع تصاعد خطوات التقارب التركي ومؤشراته مع مصر وحلفائها، حيث تُطرح إيران على أنها بديل مرجح ومحتمل عن تركيا التي قد تتخلى عنهم حفاظاً على مصالحها مع مصر ودول المنطقة الأخرى، وخروجاً من بعض الأزمات الاقتصادية والاستراتيجية نتيجة إيوائها لعناصر الجماعة المحظورة.

وأوضحت الدراسة أن القلق يسيطر على جماعة «الإخوان» بحثاً عن ملاذات وبدائل آمنة للمحافظة على نشاطها وعملها من دون تضييق أو ضغوط من أي طرف، لأن المطالب المصرية التي عُرضت على الإدارة التركية لتطبيع العلاقات بين البلدين كان على رأسها تخلي أنقرة عن دعم الجماعة نهائياً، وتسليم عدد من رموزها المتورطين في أعمال عنف وإرهاب ومطلوبين للقضاء المصري.

وكشفت الدراسة أن البديل الإيراني هو المتوقع لجماعة «الإخوان» وعناصرها الهاربة نتيجة توافقات وتطابقات في التصورات الفكرية والسياسية والمنهجية.