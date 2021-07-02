السلطات السودانية تواصل ملاحقة فلول النظام السابق

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن السلطات ما زالت تواصل حملاتها لملاحقة فلول النظام السابق المخلوع، وتقطيع أوصالهم في الخرطوم والولايات، بعد أن أظهرت الحملات الأمنية خلال الأيام السابقة حجم تآمرهم على الحكم، وتغلغلهم في أجهزة الدولة، ورغبتهم في الانقضاض على الحكم الانتقالي والإطاحة به.

وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر مطلعة في لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لـ«الاتحاد» أن اللجنة ماضية في عمليات الإصلاح وملاحقة فلول النظام المخلوع، وأن اللجنة وضعت عدداً من الخطط والتدابير لمواجهة أي محاولات قائمة أو محتملة للتخريب في العاصمة أو الولايات.

وأضافت المصادر أن الأيام القادمة ستشهد إعلان مزيد من أسماء أنصار وقيادات النظام السابق الذين يعملون من أجل التخريب.

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا» إن «حملات وسائل التواصل الاجتماعي المحشوة بأنصاف الحقائق والأكاذيب قد ضللت أنصار الحكومة ومعارضيها معاً، فقد ضخمت مخاوف داعمي الحكومة ومنحت معارضيها إحساساً زائفاً بأنها فرصتهم لإسقاط الحكومة، فيما أرسلت الغالبية العظمى من الحانقين على الحكومة بسبب الضائقة المعيشية رسالة واضحة لأنصار النظام البائد بأنهم خارج أية معادلة تنشد مستقبلاً أفضل للبلاد».