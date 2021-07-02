إسرائيل تقصف موقعا لحماس بغزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فجر الجمعة، موقعا يتبع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات محاذية للقطاع.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات إسرائيلية هاجمت موقع ”بدر“ التابع لحركة لحماس في منطقة جنوب غرب غزة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القصف الذي استهدف الموقع الذي يتبع حركة حماس في قطاع غزة، لم يخلف إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.