شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: الصين انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، أن تعزيز الصين لقدراتها النووية سريعا، أمر مثير للقلق، داعية بكين إلى التواصل معها لاتخاذ إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية دورية، إنه ”بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها، ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع“.

وكان برايس يرد على سؤال عن تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ قال إن الصين بدأت في بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ جديدة في منطقة صحراوية في الجزء الغربي من البلاد.