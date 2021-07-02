سفير إثيوبيا بجنوب السودان: الملء الثاني لسد النهضة في موعده خلال يوليو الجاري

الشارقة - اميمة ياسر - قال سفير إثيوبيا في جنوب السودان نبيل مهدي عبد الله، إن «مشروع سد النهضة مخصص فقط لتوليد الكهرباء من أجل التنمية الاقتصادية وليس له نية سيئة أخرى تهدف إلى الإضرار بدول المصب».

وأضاف خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «إثيوبيا حاليًا تبني سدًا سيكون الأكبر في إفريقيا بهدف توليد إنتاج الكهرباء وتخفيف النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا ولتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة».

وأشار إلى أن «الملء الأول للسد لم يلقَ قبولًا جيدًا من قبل دول المصب، وخاصة السودان ومصر اللذان رفضا الخطوة»، متوقعًا أن يتم ملء السد للمرة الثانية في موعده شهر يوليو.

وذكر أن «مصر والسودان تبذلان جهودًا حثيثة بشأن معارضة أي تحرك إثيوبي لملء السد»، قائلًا إن المحادثات التي توسطت فيها دول الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث تعثرت.