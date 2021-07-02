شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى ضوابط واشتراطات قيد المصنفات الفنية بقانون الملكية الفكرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ضوابط واشتراطات قيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية، وذلك فى خطوة الهدف منها حماية وحفظ الحقوق الفكرية.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات...

تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي يقل سنه عن واحد وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

وفي جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

الجدير بالذكر أن قانون حماية الملكية الفكرية، حدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، كل من استعمل علامة غير مسجلة.